Vatandaşlardan Soylu’ya Suriyeli tepkisi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile vatandaşlar arasında Suriyeli göçmen tartışması yaşandı. Vatandaşlardan gelen tepkilere "1 milyon insan şehit oldu Suriye'de" şeklinde yanıt veren Soylu'ya; Vatandaş, "Sayın Bakanım benim de şehitlerim var" diyerek yanıt verdi.

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Gaziosmanpaşa’da çekildiği belirtilen ve sosyal medyaya yansıyan bir görüntüye göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile vatandaşlar arasında tartışma yaşandı. Görüntülerde, bir vatandaşın, “Bakanım bayram ziyaretlerine gidiyorlar” sözlerine Soylu, “Ben gönderiyorum. Sebebini de anlatırım” cevabını verdi.

Vatandaşlardan gelen tepkilere “1 milyon insan şehit oldu Suriye’de” şeklinde yanıt veren Soylu’ya; Vatandaş, “Sayın Bakan’ım benim de şehitlerim var, her gün geliyor” diyerek yanıt verdi.

VATANDAŞI SUSTURMAYA ÇALIŞTI

Tepki gösteren vatandaşı susturmaya çalışan Soylu, “Bak kardeş… Sen kendin değerlendirmeye başladın, bana sor” dedi ve “Biz niye Afrin’deyiz?..” diye sordu.

“ÇOK UYARDIK, DİNLETEMEDİK”

Yaşanan tartışmanın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan MHP eski Milletvekili ve Türkiye Stratejik Analizler Merkezi (TÜRKSAM) Başkanı Sinan Oğan, “Vay be, hükümetin kudretli bakanı halk tarafından sorguya çekiliyor, korku duvarları aşılmış, cevap verilemiyor. Suriyeliler yüzünden sokağa çıkamayacaksınız. Çok uyardık, ‘yapmayın etmeyin’ dedik, ‘başınıza iş alıyorsunuz’ dedik dinletemedik. Hadi buyurun derdiniz halka anlatın” ifadelerinin kullandı.

“HAL ARTIK İNANMIYOR”

Soylu’nun, vatandaşlarla tartışması sırasında söylediği ‘1 milyon insan Suriye’de şehit oldu’ sözlerine sosyal medya hesabından cevap veren Ayyıldız Hareketi kurucusu ve İstanbul Bağımsız Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ ise, “Yanlış. Suriye’de 2 tarafı destekleyen 159 bin sivil, 91 bin asker, 67 bin Esadçı milis, 80 bin selefi cihatçı 12 bin PYD’li olmak üzere diğerleri ile birlikte 500 bine yakın Suriyeli öldü. 1 milyon şehit rakamı, köy pazarı yutturmacası. Ancak halk artık inanmıyor. Yeter artık” dedi.

“BANA 6 AY SÜRE VERİN”

Öte yandan Soylu, 10 Haziran 2019’da Yeşilköy sahilinde vatandaşlara seslenmiş, kentte düzensiz göçmen sorununun çözümü için 6 ay süre istemişti. Soylu, Suriyelilerle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

* Suriyeli kardeşlerimize biz ev sahipliği yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bana 6 ay süre verin, bunu tüm İstanbul’a söylüyorum.

* Sultangazi’sinden Fatih’ine kadar, Bakırköy’ünden Bağcılar’ına, Güngören’ine kadar, bana 6 ay süre verin, 6 ay sonra buradaki düzenin yüzde 100’e yakın bir oranda herkes tarafından sağlandığını herkes görecektir. Bu kadar açık ve net söylüyorum. Tüm İstanbul’dan 6 ay süre istiyorum.”

“BU KARDEŞLERİMİZE HAKSIZLIK YAPMAYALIM”

* Bize itimat edin. Sadece 6 ay biraz dişinizi sıkın, onlar da bizim kardeşlerimiz. Onlara da çekidüzen vermeyi bir vesileyle burada düzensiz olarak bulunan göçmenleri de geri göndermeyi, çok net bir şekilde düzensiz, kaçak olarak bulunanları geri göndermeyi de biz kendi üzerimize alıyoruz ama biz bize bir sınav olarak verilen bu kardeşlerimize haksızlık yapmayalım.

* Onların da kamu düzenini bozmalarına bir şekilde izin vermeyelim. O da bizim işimiz, bizim görevimiz. Eksiklik varsa da bizim üzerimize yayın ama 6 ay içerisinde Allah nasip ederse bu düzeni hep beraber ortaya koyacağız.

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