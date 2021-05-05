Vebitcoin operasyonunda 5 şirket çalışanı daha gözaltına alındı

Muğla ilinde iki hafta önce aniden işlemlerini durdurduğunu açıklayan kripto para platformu Vebitcoin soruşturması kapsamında, şirket çalışanı 5 kişi daha yakalandı ve gözaltına alındı. Zanlıların şirkette yetkili konumda çalıştığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, şirket adresi ile şüphelilerin ev ve kaldıkları evlerde yapılan aramalarda elde edilen dijital materyallerin incelendiği, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILMIŞTI

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, Vebitcoin’in Türkiye’deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etmiş ve Vebitcoin firması ve yöneticileri hakkında inceleme başlatmıştı.

23 Nisan’da Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca da Vebitcoin’in yürüttüğü işlemlerle ilgili mağduriyetler bulunduğu iddiaları üzerine “Nitelikli dolandırıcılık” suçundan soruşturma başlatılmış, şirket merkezinde yapılan aramaların ardından şirket sahibi İlker Baş eşi Gülüz Baş ve şirket çalışanları Berkay Baş ve Aykut Erdoğdu tutuklanmıştı.

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