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Vebitcoin’in CEO’su ve eşi yasadışı bahse bulaşmış

Muğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurması sonrası başlatılan operasyonda yeni gelişme... Şirketin CEO'su İlker Baş ile eşi Güliz Baş'ın yasadışı bahis çetesinin dört kişilik lider kadrosunda oldukları iddiasıyla tutuksuz olarak yargılandıkları ortaya çıktı.

Güncellenme: 14:05, 25/04/2021
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Vebitcoin’in CEO’su ve eşi yasadışı bahse bulaşmış

Kripto para borsası Thodex’in bakım yapılacağı açıklaması sonrası sitesini kapatması ve sahibi Faruk Fatih Özer’in yurt dışına kaçmasıyla başlayan sürece, Muğla merkezli Vebitcoin de katıldı. Vebitcoin içine girdiği finansal zor durumdan dolayı faaliyetlerine son verdiğini açıkladı. Şirketin CEO’su İlker Baş’ın ardından üç kişi daha gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyeti Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü’nde ifade işlemleri süren Baş çiftinin, yasa dışı bahis çetesinin dört kişilik lider kadrosunda oldukları iddia edildi. Çeteye üç yıl önce düzenlenen operasyonda İlker ve Güliz Baş’ın 34 kişiyle birlikte gözaltına alınıp, Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz olarak yargılandıkları ortaya çıktı. (DHA)

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