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Vedat Milor’dan kinayeli pudra şekeri paylaşımı: Burundan tüketildiğini bilmiyordum!

AKP’li Kürşat Ayvatoğlu'nun, uyuşturucu kullandığına ilişkin görüntüleri sonrası gözaltına almış, kendini “Kokain değil pudra şekeriydi. Şaka yapıyorduk” ifadesiyle savunmasıyla serbest kalmıştı. Ayvatoğlu’na gönderme yapan Vedat Milor, “Pudra şekerinin burundan tüketilebildiğini bilmiyordum” dedi.

Latif SANSÜR
Güncellenme: 12:40, 28/03/2021
HaberlerGünün İçinden
Vedat Milor’dan kinayeli pudra şekeri paylaşımı: Burundan tüketildiğini bilmiyordum!

AKP Genel Merkez personeli Kürşat Ayvatoğlu'nun lüks aracında uyuşturucu kullandığına ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınması,“Kokain değil pudra şekeriydi. Şaka yapıyorduk” ifadesiyle de serbest bırakılması sosyal medyayı salladı. Binlerce vatandaş pudra şekeri esprileri paylaştı. Ünlü gurme Vedat Milor'un paylaşımı ise kısa sürede 265 bin beğeni aldı.

“UTANDIRAN İTİRAF”

Yemek ve şarap eleştirmeni Vedat Milor, resmi Twitter hesabından, “Utandıran itiraf: 40 senedir yemekle içli dışlı olmama rağmen pudra şekerinin burundan tüketilebildiğini bilmiyordum. Restoran eleştirmenliğinde eksilerim birikmeye ve artılarımın önüne geçmeye başladı” paylaşımını yaptı.

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Yayınlanma Tarihi:12:32,