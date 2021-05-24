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Venezuela’dan peynir ithalatı Meclis gündeminde

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Venezuela’dan sıfır gümrük vergisiyle peynir ithal edilmesini Meclis’in gündemine taşıdı. "Gümrük vergisi neden sıfıra indirildi?" diye soran Yeneroğlu, Ticaret Bakanlığı’na kaç ton peynirin hangi gümrük kapılarından geldiğini ve bu ithalatı hangi şirketlerin yaptığını sordu.

Güncellenme: 18:17, 24/05/2021
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Venezuela’dan peynir ithalatı Meclis gündeminde

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Ticaret Bakanlığı'nın cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi.

“SORU İŞARETLERİ DOĞURDU”

Türkiye'de yüzlerce çeşit peynir üretilmesine rağmen nakliyesi sırasında soğuk zincirinin bozulması ihtimali bulunduğunu ve kuş uçuşu 10 bin 500 kilometre ötedeki Venezuela'dan sıfır gümrük vergisiyle peynir ithaline imkan verilmesinin “soru işaretleri doğurduğunu” belirten Yeneroğlu, önergede şu sorulara yer verdi:

“1- Venezuela'dan taze peynir, eritme peynir ve diğer tür peynirlerin ithalinde gümrük vergisi neden sıfıra indirilmiştir?

2- Peynir ithalinde gümrük vergisinin sıfıra indirilmesinden sonra Venezuela'dan kaç ton peynir ithal edilmiştir?

3- Venezuela'dan ithal edilen peynirler hangi gümrük kapılarından Türkiye'ye girmiştir?

4- Hangi şirketler Venezuela'dan peynir ithal etmiştir?

5- İthal edilen peynirlerin kilogram başına maliyetleri nedir?

6- İthal edilen peynirler nerede ve kilogramı kaç liraya satılmıştır?”

 

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Yayınlanma Tarihi:18:16,