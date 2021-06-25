Veteriner çalışanının evinde korkunç manzara

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, veteriner kliniği çalışanı Yunus Emre Ç.’ye ait, Sincan ilçesi Mareşal Çakmak Mahallesi’nde bulunan 4 katlı apartmanın zemin katındaki eve belediye ekipleriyle baskın düzenledi.

Evde 2 ördek, 10 kedi ve 9 köpek tespit edildi. Hayvanların, evde kafeslerin içinde kötü koşullarda tutulduğu, bakımsızlık nedeniyle bitkin olduğu belirlendi.

Yavru ördeğin ise bakımsızlıktan öldüğü belirlendi. Ayrıca yeni doğum yapan ‘Boksör’ ırkı köpeğin de yine aç kaldığı için zayıf düştüğü ve bitkin olduğu tespit edildi.

‘SATMIYORUM, KENDİM İÇİN BESLİYORUM’

Ekipler, hayvanlara el koymak için işlem başlatınca Yunus Emre Ç., tepki gösterdi. Kendisini savunan Yunus Emre Ç., “Bu köpek bana geldiği zaman hamileydi. Kediler de hamileydi. Ördeklere bakıyorum, ölmüş orada. Ben bu hayvanları kesinlikle satmıyorum. Kendim için besliyorum onları. Ayrıca tanıdıklarıma dağıtıyorum. Köpek yeni doğum yaptığı için o hale geldi. Tedavilerine başlayacaktım” dedi.

Tartışmaların ardından el koyulan hayvanlar, belediye barınağına götürülerek, teslim edildi. Yunus Emre Ç.’ye ise hayvan bakım ve refahına uygun olmayan şartlar nedeniyle para cezası yazılarak, işlem yapıldı.

‘İÇERİSİ RESMEN ÜRETİMEVİ GİBİ ÇALIŞIYOR’

Ekiplere çalışma sırasında eşlik eden Patiko Dernek Yöneticisi İsmail Erdoğan da “Daha pencereden baktığımızda çok perişan halde yavruları gördük. Daha sonra içeride ördeklerin de olduğunu gördük. İçerisi resmen üretimevi gibi çalışıyor. Hayvanlar çok aç durumdaydı. Bizler onlara camlardan yemekler verdik. Hayvanlar kaç gündür aç kaldılarsa 4 paket mamayı bitirdiler. Bu tamamen bir kirli kazançtır. Bir hayvanın bedeni üzerinden para kazanmak yakışıksız bir durumdur. Bunları ürettikten sonra petshop’lara satıyorlar. Ayrıca bu satılan hayvanlar kesinlikle herhangi bir vergiye de dahil değil. Oralara giden hayvanlar kaçak üretimden gidiyorlar. Biz her zaman diyoruz; petshop’lar kapatılsın, internet satışları durdurulsun. Türkiyede Ankara haricinde bu tip baskınların yapıldığı başka şehir yok” diye konuştu. (DHA)

