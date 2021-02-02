Virüs Uludağ’daki corona partisini affetmedi: 11 pozitif

Kış turizminin gözde mekânı Uludağ geçen hafta bir otelin kafe bölümünde sosyal mesafe hiçe sayılarak yapılan eğlenceye ait görüntülerle gündeme gelmiş, kamuoyunun tepkisini çekmişti. İçişleri Bakanlığı'nın talimatı ile 10 gün hizmete ara verilen otelin 11 personelinde Covid-19 testi pozitif çıktı.

Özellikle oteller bölgesinde maske mesafe kurallarını tatilcilere anons yaparak hatırlatan jandarma ekipleri maske takmayan yerli ve yabancı turistleri tek tek uyarıyor. Otel odasından maskesini almadan çıkanlar tekrar otellerine gönderiliyor.

Maskesini unutanlar mecbur geri dönüyor. Çok sayıda ekiple oteller bölgesinde görev alan jandarma ekipleri kayak pistinde de maske takmayanları tek tek uyarıyor. Ancak bütün ikazlara uyarılara rağmen pistlerdeki kalabalık görüntü görenleri düşündürüyor. (İHA)