Virüse karşı demokrasi

Coronavirüsle mücadelede Şişli'de yapılanları Belediye Başkanı Muammer Keskin, Sözcü HaftaSonu'na anlattı. Pandemiye karşı en kısa sürede harekete geçen belediyelerden biri olduklarını belirten Keskin şunları söyledi: “21 Mart 2020 itibariyle Şişli Kaymakamlığı pandemi ile mücadele birimine 134 personelimizle dâhil olduk. Komşu Masa üzerinden gelen her talebe ayrım gözetmeksizin yanıt verdik. Covid-19 ile mücadeleyi komşularımız için katılımcı demokrasi anlayışımızla çözümleyeceğimize inancımız tam.

1500 AİLEYE 2 ÖĞÜN YEMEK

Komşu Masa'da 24 farklı iletişim kanalından 570 bin 923 kez Şişlili komşular ile iletişim kuruldu. Gelen 177 bin 417 istek, talep ve önerinin 165 bin 658'i Şişli Belediyesi'nin ilgili birimlerince çözümlendi. Bu, ciddi bir başarıdır. “Sosyal Mutfak” adını verdiğimiz aşevinde pandemi sürecinden bu yana günlük 2 öğün olmak üzere 1500 aileye yemek dağıtımı yapılıyor. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu'yla ortaklığında geliştirdiğimiz bu projeyle 13'ü mülteci olmak üzere 25 kişiye de istihdam sağladık. Sağlık çalışanları için forma, önlük ve maske üreten dikimevimizde mesleki eğitimler de düzenlenecek.”

ŞİŞLİ VE DEPREM

“Şişli'de toplam 20 bin 52 adet yapı bulunuyor. 2012'den günümüze kadar yaklaşık bin 900 taşınmaz riskli yapı olarak tespit edildi ve bin 600'ünün yıkımı gerçekleştirildi.” Muammer Keskin ilçede depreme karşı yapılan hazırlıklarla ilgili şunları anlattı: “Kuştepe, İzzet Paşa ve Mahmut Şevket Paşa mahallelerimizdeki imar ve mülkiyet problemlerinin çözümü için İBB Başkanlığı koordinasyonuyla ortak çalışmalar yapılmakta. Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi çalışmamızı yıl sonuna kadar tamamlayıp ilgili kurumlara bildireceğiz.”

TARTIŞMALI PROJEDE ÖNCELİK KAMUSAL FAYDA

Marmara Üniversitesi Nişantaşı Kampüsü'nün yerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Emlak Konut GYO tarafından geliştirilen rezidans projesine Şişli Belediyesi tarafından inşaat ruhsatı verilmesiyle ilgili de açıklama yapan keskin Keskin, “Ruhsatlandırma sürecinde temel belirleyici, sağlanacak kamusal fayda olmuştur. Emlak Konut GYO ve ilgili firmayla taahhütname imzalanmış, 16 bin 500 metrekarelik kullanılabilir yeşil alan projesi için anlaşılmıştır. Topağacı Otoparkı olarak kullanılan 2 bin 200 metrekarelik alan da projeye dahil edilecektir. Teşvikiye Mahallesi'nde aynı zamanda deprem toplanma alanı olarak da kullanılabilecek yaklaşık 18 bin 700 metrekarelik yeşil alan oluşturulacak” diye konuştu.

YENİ MODEL YÖNETİM

Salgın nedeniyle belediye gelirlerinin her yerel yönetim gibi düştüğünü belirten Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin “Göreve gelirken ‘Başka bir yerel yönetim mümkün' diyerek geldik. Bu anlamda odağı insan, eşit, adil ve hak temelli yaklaşımla hizmet veriyoruz” ifadelerini kullandı.

ÜCRETSİZ DEZENFEKTE

Pandemi sürecinde hijyen kurallarına verdikleri önemden de bahseden Keskin, “Şişli Belediyesi'nin yanındaki akaryakıt istasyonunun toplu taşıma, taksi ve araçların ücretsiz dezenfekte edildiği bir alana dönüştürdük” dedi.