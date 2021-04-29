Vuran ‘Eşimi fuhuşa sürüklüyor’, vurulan ise ‘gönül ilişkisi’ dedi

Olay geçen pazartesi Seyhan ilçesinde meydana geldi. Murat B., iş yerine gittiği Volkan Y.’yi pompalı tüfekle vurdu. Hastanede tedaviye alınan Volkan Y., ilk ifadesinde, kendisini vuran Murat B.'nin eşi Bahar B. ile gönül ilişkisi yaşadığını ve bu nedenle de tartıştıklarını öne sürdü.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, Murat B.'yi ve eşi Bahar B.'yi adreslerine yapılan baskınla yakaladı. Emniyete götürülen Murat B., ifadesinde, Volkan Y.'nin eşini fuhşa sürüklemeye çalıştığını iddia etti. Bahar B.'nin ise eşi Murat B.'ye, Volkan Y.'nin kendisini rahatsız ettiğini anlatıp, iş yerinin adresini vererek azmettirdiği öne sürüldü.

Adliyeye sevk edilen Murat B. ile eşi Bahar B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Volkan Y.'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. (İHA)