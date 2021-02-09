Yaban domuzuna çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Tuncay Damrık, (32) önüne çıkan yaban domuzuna çarparak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarına devrildi. Araç içinde yolcu olan Erdoğan Damrık (55) olay yerinde hayatını kaybetti. Araç içindeki Ayşe Damrık (32) ve Hatice Damrık (36) ise yaralandı.

Kazada hayatını kaybeden Erdoğan Damrık, Simav Doç Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi morguna, yaralılar Ayşe Damrık ve Hatce Damrık ise ilk müdahalelerinden sonra, aynı hastanede acil servise kaldırıldı. (İHA)