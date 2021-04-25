Yağışlar adres değiştiriyor, yaz geliyor

Nisan ayının son haftasına girerken yağışlar adım adım yurdu terk etmeye başlıyor ve hava sıcaklıklarının yükselmesini bekleniyor. Bugün İstanbul’da en yüksek 13 derece dolaylarında hissedilecek olan sıcaklıklar hafta ortasında 25 dereceye kadar yükselecek. Doğu bölgelere kayan yağışlar ufak bir alanı etkileyecek. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hava sıcaklıkları 30 derecenin üzerine çıkacak. Yurt genelinde ortalama 10 derece sıcaklık yükselişi yaşanacak.

BUGÜN YEREL YAĞIŞLAR ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Trakya’nın güney, Marmara’nın güney ve batısının, Ege Bölgesi’nin, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile İç ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinin, Batı Karadeniz Bölümü’nün, Orta Karadeniz’in doğusu ile Doğu Karadeniz’in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.