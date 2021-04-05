Yağışlar bitmeyecek! Kış geri dönüyor…

Yurt genelinde yağışlı günler sürerken, birçok şehirde baraj doluluk oranları sevindiriyor, tahminlere göre yağışlar bu hafta da devam edecek ve hava sıcaklıklarında ani değişiklikler meydana gelecek. İstanbul’da yağışlara rağmen 19 dereceye yükselecek olan hava sıcaklıkları perşembe günü 8 dereceye kadar inecek. Yağışlar cuma gününe kadar devam edecek, İç Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar görülme ihtimali bulunuyor.

SAĞANAK YURT GENELİNDE ETKİLİ OLUYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Antalya, Adana, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Balıkesir, Bursa, Yalova, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile İzmir'in ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.