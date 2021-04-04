Yağışlar sürecek, hava sıcaklıkları hızla değişecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yeni haftaya dair hava tahmin haritası yayınladı. Yurdun kuzey batısının hafta boyunca yağışlı olması beklenirken, ülke geneli yer yer yağış alacak. Hava sıcaklıkları bir yükselip, bir inecek.

BİR SOĞUYUP, BİR ISINACAK

Bugün İstanbul’da 17 derece olarak hissedilecek sıcaklıklar yarın 11’e düşecek, ardından tekrar yükselişe geçerek 20 dereceye çıkacak. Perşembe günü ise yeniden 10 derece kadar düşüş yaşayacak.

YAĞIŞ YER YER KUVVETLENECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Adana’nın kuzeyi, Osmaniye, Hatay, Rize ve Artvin’in iç kesimleri ile Bayburt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Edirne ve Kırklareli ile akşam saatlerinden itibaren Tekirdağ, gece saatlerinden itibaren İstanbul, Çanakkale’nin iç kesimleri, Balıkesir ve Bursa’nın kuzeyi ile Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.