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Yağışlar yurdu terk etti, yaz yolda…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni haftaya dair hava tahmin haritasına göre yurtta yağışlar etkisini kaybediyor ve güneşli hava Türkiye geneline hakim oluyor. İstanbul'da sıcaklıklar birkaç gün içinde 6 derece daha yükselecek.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:07, 10/05/2021
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Yağışlar yurdu terk etti, yaz yolda…

Mayıs ayının ortaları gelirken yaz kendini iyiden iyiye hissettirmeye başlıyor. Tahminlere göre bugün İstanbul’da 19 derece dolaylarında seyredecek hava, hafta ortasından itibaren 26 dereceye kadar yükselecek. Tüm yurtta sıcaklık artışları beklenirken, yerel yağışlar haricinde yağmur beklenmiyor.

RÜZGAR BAZI BÖLGELERDE ETKİLİ OLACAK

Marmara’nın güneybatısı, Ege kıyıları, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu ile Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (40-70 km/saat) ve kısa süreli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 18
İstanbul: Az bulutlu ve açık 19
İzmir: Az bulutlu ve açık 28
Adana: Az bulutlu ve açık 31
Antalya: Az bulutlu ve açık 28
Samsun: Parçalı bulutlu 16
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı 14
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 14
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 25

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