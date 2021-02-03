Yağışların etkisi azaldı, uyarılar sürüyor

Aylar süren kuraklıktan sonra yurt genelinde yağışlar arttı ve baraj doluluk oranları önemli şekilde arttı. Yer yer felakete dönen yağışlar bir süreliğine ara veriyor. Kar yağışından etkilenen bölgeler için çığ uyarıları sürüyor.

YER YER SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul’un doğusu, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, İzmir, Manisa, Aydın, Afyon, Denizli’nin güneyi, Burdur, Mersin ve Adana’nın kuzeyi, Osmaniye, Hatay, K. Maraş’ın güney ve doğusu, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Bitlis çevrelerinin yağmur ve sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

AKŞAM SAATLERİNDEN SONRA KAR ETKİLİ OLABİLİR

Akşam saatlerinden sonra Erzurum, Muş, Kars ve Ağrı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün olduğu dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.