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Yağışların etkisini kaybedeceği tarih belli oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin haritasıyla yeni haftada yağışların etkisini azaltacağı tarih belli oldu. Yer yer kendini gösteren sağanak yağışlar önümüzdeki hafta ortasından itibaren etkisini yitirecek.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:21, 18/04/2021
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Yağışların etkisini kaybedeceği tarih belli oldu

Yağışlı hava yurdun önemli kısmında yer yer etkisini artırarak devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre yağışlar gelecek haftanın ortasına kadar sürecek, hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinde seyredecek.

TOZ TAŞINIMINA DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara’nın doğusu, Trakya kesimi, Kuzey ve İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Batı Karadeniz’de toz taşınımı bekleniyor.

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