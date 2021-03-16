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Yağmur Aşık ve Erdi Sungur’a hapis cezası

Düzce'de Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'adam öldürmek için cinayet planı yapmak' suçlamasıyla yargılanan eski milli futbolcu Emre Aşık'ın boşanma aşamasındaki eşi Yağmur Aşık ile sevgilisi olduğu iddia edilen Erdi Sungur hakkında Düzce 6'ncı Asliye Mahkemesi'nde devam eden davada hapis kararı çıktı.

Güncellenme: 22:32, 16/03/2021
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Yağmur Aşık ve Erdi Sungur’a hapis cezası

Eski milli futbolcu Emre Aşık’ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık ile sevgilisi olduğu iddia edilen Erdi Sungur hakkında ‘planlayarak adam öldürme’ suçlamasıyla Düzce Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava sürüyor.

Bu davadan ayrı olarak ikili hakkında Düzce 6’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘kamu görevlisine mukavemet’, ‘hakaret’ ve ‘kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme’ suçlamasıyla açılan davada ise karar çıktı.

Düzce 6’ncı Asliye Ceza Mahkemesi, Erdi Sungur’a ‘kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme’ suçundan 1 yıl 3 ay hapis, Yağmur Aşık’a ise ‘kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme’ ve ‘kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ suçlarından toplam 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verdi.

CEZANIN İNFAZI İÇİN HAPSE GİRECEK

Düzce 6’ncı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yine cezaya ilişkin herhangi bir erteleme veya hükmün açıklanmasını geri bırakma yoluna gidilmemesine ve cezanın adli para cezası gibi başka bir cezaya çevrilmesine de yer olmadığına karar verildi.

Mahkemenin verdiği kararın istinaf ve temyiz incelemesinin ardından onanıp kesinleşmesi durumunda Yağmur Aşık, başka davalardan aldığı cezalardaki erteleme kararları da bozularak hapse girecek.

JANDARMADAN KAÇMAYA ÇALIŞMIŞLARDI

18 Mart 2020 tarihinde jandarmanın rutin yol kontrolü sırasında ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan Yağmur Aşık ile Erdi Sungur, kendilerini durdurmaya çalışan Beyköy Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Gökhan K.’nın üzerine araba sürerek elinden yaralamıştı.

Aynı gün Yağmur Aşık, Jandarma Er Alper A.’ya, “Hepinizin Allah belasını versin. Çoluğunuzdan, çocuğunuzdan çıkar, pislikler” dedikten sonra başına vurarak yaralamıştı.

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