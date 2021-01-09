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Yağmurlu havada sokağın yıkanması tepki çekti

Son yılların en kurak kışını yaşayan İstanbul'da uzun bir aranın ardından yağmur yağdı. Barajlardaki su seviyesinin tükenmekte olduğu bilinirken AKP'li Fatih Belediyesi'ne bağlı bir su tankerinin yağmurlu havada sokakları yıkaması tepkiye neden oldu.

Güncellenme: 18:07, 09/01/2021
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Fatih Belediyesi’ne bağlı bir su tankerinin yağmurlu havada sokakta yıkama yapması eleştirilere neden oldu. Evinin önünde yapılan yıkamayı görüntüleyen bir vatandaş, “Yağmurlu havada sokak mı yıkanır? Görüyorsunuz su kıtlığı var, sular boşa akıyor” diye tepki gösterdi.

“VATANDAŞ TALEBİ ÜZERİNE YIKAMA YAPILDI”

Edinilen bilgiye göre sokak hayvanlarının dışkılarının temizlenmesi ile ilgili Beyaz Masa'ya ulaşan vatandaş talebi üzerine sokakta yıkama yapıldığı belirlendi.

Belediyenin su sıkıntısı nedeniyle sokaklarda genel olarak bir süredir yıkama işlemi yapmadığı öğrenildi.

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