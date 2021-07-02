Yahya Birinci adli kontrolle serbest

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan'ın kayınbiraderi Yahya Birinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaki sözleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Birinci, soruşturma kapsamında Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından Yahya Birinci, adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Hakimlik, Yahya Birinci hakkında adli kontrol hükümleri uygulayarak, serbest bırakılmasına karar verdi.

NELER DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan'ın kayınbiraderi Yahya Birinci sosyal medyada paylaştığı videolarla gündem olmuştu.

Birinci yayınladığı bir videoda adliyeleri eleştirirken, başka bir videoda ise “Bu namussuz siyasetçiler” ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Sosyal medya canlı yayınında konuşan Birinci, Sedat Peker adına yazılan “Reis” şarkısını söyledikten sonra, “Bu ülkede siyasette namus kalmamış. Gelip beni alsın o namussuzlar. Hadi gelsin alsınlar konuşalım. Artık boğazımıza geldi. Bana neden dokunmuyorlar? Patlayacak işleri diye… Allahınız, kitabınız yok mu sizin? Bizi idam edecek haliniz yok” ifadesini kullanmıştı.