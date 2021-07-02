Yahya Birinci gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kardeşi Mustafa Erdoğan’ın kayınbiraderi Yahya Birinci sosyal medyada paylaştığı videolarla gündem olmuştu.

Birinci yayınladığı bir videoda adliyeleri eleştirirken, başka bir videoda ise “Bu namussuz siyasetçiler” ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Sosyal medya canlı yayınında konuşan Birinci, Sedat Peker adına yazılan “Reis” şarkısını söyledikten sonra, “Bu ülkede siyasette namus kalmamış. Gelip beni alsın o namussuzlar. Hadi gelsin alsınlar konuşalım. Artık boğazımıza geldi. Bana neden dokunmuyorlar? Patlayacak işleri diye… Allahınız, kitabınız yok mu sizin? Bizi idam edecek haliniz yok” ifadesini kullanmıştı.

Adalet ve siyaset konularında eleştiriler getirdiği videosunda Birinci, cumhurbaşkanına mektup göndermesine rağmen çevresindekiler tarafından yazdıklarının iletilmediğini öne sürüyor. Kendisinin de Erdoğan’la görüştürülmediğini belirten Birinci, Adalet Bakanlığı’nı da suçladığı paylaşımında “Her gelen vekilin kafasında bir kemençe kıracağım” ifadelerine de yer veriyor.

ÜSKÜDAR’DAKİ EVİNDEN ALINDI

Paylaşımların ardından harekete geçen Anadolu Cumhuriyet Savcılığı, emniyete gözaltı talimatı verdi. Üsküdar’daki evinde gözaltına alınan Birinci’nin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü belirtildi.

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