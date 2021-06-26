Yalıkavak Marina davasında beraat kararlarına savcılıktan itiraz

Azerbaycanlı iş insanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu'nun şikayeti üzerine, aralarında Yalıkavak Marina'nın şimdiki sahibi Anar Alizade, Gurbanoğlu'nun eski CEO'su Alaattin Aykaç ile eski yöneticileri Ali Kemal Çelikten ve Mehmet Ercil, İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandıkları nitelikli dolandırıcılık davasından beraat kararı çıkmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, beraat kararına itiraz etti.

İstinaf Mahkemesi’ne yapılan itirazda, “Usul ve yasaya aykırı hususları içermesi nedeniyle yukarıda zikredilen kararın sanıklar aleyhine bozulması için istinaf yoluna gidilecektir” denildi.

Savcılık ayrıca beraat kararının neden itiraz ettiğine ilişkin gerekçe hazırlamak üzere, mahkemenin gerekçeli kararının başsavcılığa gönderilmesini istedi.

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