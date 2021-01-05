‘Yalova’da 3 milyonluk kamu zararı var’

Yalova Belediyesi, 2021 yılının ilk meclis toplantısını yaptı. Toplantıya, Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un yaptığı açıklamalar damga vurdu. Meclis Üyelerini bilgilendirmek için açıklamalarda bulunan Başkan Vekili Tutuk, şunları söyledi:

* 2017-2018 tarihleri arasında belediyemizden alacaklı olan firmaların alacaklarının karşılığında belediyemize ait 8 adet taşınmazın icra yoluyla 3 milyona satıldığı fakat bu firmaların cari hesaplardan bu tutarların düşürülmediği ve dolayısıyla 3 milyon kamu zararı oluşturulduğu, belediyemizin 8 adet taşınmazın belediyeden alacaklı firmalara bedavaya peşkeş çekildiği tespit edilmiştir.

* Bu hususla ilgili adlî ve idarî gerekli işlemler başlatılmıştır. Tespit çalışmalarımız devam etmektedir. Kamuoyu ve meclis üyelerimizi bilgilendirmek istedim. Saygılar sunuyorum. (İHA)