Yalovalı esnaf: Düştük bir kere ne yapalım

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, partisinin 1’inci Olağan Kongresi ve il binası açılışı için geldiği Yalova’da esnafın sorunlarını dinledi.

“DÜŞTÜK BİR KERE NE YAPALIM”

Yalova’da kurmayları ile birlikte çarşı ziyareti yapan Ahmet Davutoğlu’na esnaf, ekonomik sıkıntılarını dile getirdi.

Yurt dışından emekli olduğunu söylen bir esnaf, “Burada benim bir sürü yakınım var. Aç, sefiller. Vallahi elim cebimden çıkmıyor. Ne yapalım artık düştük bir kere” diye sitem etti. Davutoğlu da “İnşallah düştüğümüz yerden kalkacağız” karşılığını verdi.