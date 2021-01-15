Yanan otomobilde ölen kişi eski milletvekilinin oğlu çıktı

Kaza, saat 20.00 sıralarında Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana geldi. Osman Keskin yönetimindeki cip, Celal Kır ve Murat Akmaz’ın kullandığı araçlara çarptı. Kazayla birlikte araçlardan ikisi alev aldı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yanan araçlara müdahale ederek söndürdü. Alev alan otomobilin sürücüsü yanarak feci şekilde yaşamını yitirirken, yaralanan Celal Kır ve Osman Keskin, hastaneye kaldırıldı. Yanarak yaşamını yitiren kişinin kimliği saatler sonra tespit edildi. Ölen kişinin DSP 20’nci dönem Ordu Milletvekili Müjdat Koç’un oğlu Melih Koç olduğu öğrenildi. (DHA)