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Yangın alanları afet bölgesi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 kentte orman yangınlarından etkilenen yerlerin afet bölgesi ilan edildiğini duyurdu.

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Yangın alanları afet bölgesi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada “Orman yangınlarından etkilenen bölgelerimizi “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan ettik. Milletimizin yaralarını sarmak, zararını karşılamak, imkânlarını öncekinden de iyi hale getirmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz” dedi.

Erdoğan ayrıca şu görseli paylaştı:

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