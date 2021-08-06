Yangın bölgesindeki bir kişi, Cumhurbaşkanı ve belediye başkanına hakaretten tutuklandı

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında bir kişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e hakaret ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında, arkadaşıyla bölgeye gelen ve bir otelde aşçı olarak çalışan Y.T. (42), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’e hakarette bulunduğu belirtildi.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlaması üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Y.T.’yi gözaltına aldı.

Olay anında alkollü olduğunu söyleyen, 2017’de kardeşini yangında kaybettiğini belirten Y.T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından ‘Cumhurbaşkanına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan tutuklandı. DHA

İlginizi Çekebilir Yangın söndürme uçağını engelleyen jetski hakkında soruşturma başlatıldı