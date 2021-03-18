Yangın bu köyün kaderi! 24 yılda 3 büyük yangın acısı

200 haneli köy merkezinde dün saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle bir evde yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede rüzgar nedeniyle çevredeki evlere sıçradı. Çoğunluğu ahşap olan evlerdeki yangının mahalledeki diğer evlere de sıçraması ile 35 bina, 60 civarında hane ile çok sayıda baraka ve ahır yandı.

1997 VE 2014’TE İKİ BÜYÜK YANGIN

Çok sayıda büyük ve küçükbaş hayvanın da öldüğü yangına Artvin ve Yusufeli Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman İşletme Şefliği’nin arazözleri ile müdahale edilirken, köy halkı da çalışmalara destek verdi. 3 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı.

Dereiçi köyü geçmişte de iki büyük yangına daha sahne oldu. 1997 yılında çıkan yangında neredeyse köyün tamamı yanarken, 2014 yılı Ağustos ayında da aynı köye bağlı Terat Mezrasında yangın çıkmış, 11 ev, 28 ahır ve samanlık küle dönmüştü.

EVLER AHŞAP VE BİTİŞİK

Köy sakinlerinden Ramazan Polat, köyün daha önce 3 kez yandığını ifade ederek “Daha önce çıkan iki yangın da bu kadar büyüklükteydi. Köyümüzde evler ahşap ve bitişik. Bu nedenle çıkan yangın hemen büyüyor. Önceki çıkan yangından devletimiz Afet konutları yaptı. Bu yangından da böyle bir destek bekliyoruz” dedi.

GÖNÜLLÜ VETERİNERLER YARDIMA KOŞTU

Köyde meydana gelen yangında 30'a yakın büyükbaş hayvan ölürken çok sayıda hayvan ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı. İlçede faaliyetlerini sürdüren veteriner hekimler Burak Özer ve Ömer Faruk Yavuz gönüllü olarak yangın bölgesindeki yaralı hayvanları müdahale etti. (İHA)



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