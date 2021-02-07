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Yangın sonrası patlama! 2 ev kül oldu, 1 itfaiye eri yaralandı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çıkan yangında 2 ev kül oldu. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın sırasında meydana gelen patlamada 1 itfaiye eri yaralandı.

Güncellenme: 23:29, 07/02/2021
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Yangın sonrası patlama! 2 ev kül oldu, 1 itfaiye eri yaralandı

Yangın, akşam saatlerinde Nallıhan’a bağlı Nasuhpaşa Mahallesi’nde bulunan ahşap bir evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yandaki binaya sıçradı.

PATLAMA MEYDANA GELDİ

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında evde belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada 1 itfaiye eri yaralanırken, patlamanın etkisiyle büyüyen alevler metrelerce yüksekliğe ulaştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mahallede korku ve paniğe neden olan yangın, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Nallıhan Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin uzun çalışması sonucu diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Evlerin boş olması, olası bir can kaybını önlerken, 2 ev küle döndü. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Emniyet, yangınla ilgili soruşturma başlattı.  DHA

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