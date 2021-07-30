Yangın uydudan görüntülendi: Dumanlar Kıbrıs’a kadar uzandı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’na bağlı Savunma Sanayii ve Uzay Genel Müdürlüğü (DEFIS), Antalya ve Mersin'de meydana gelen yangınların Sentinel 3 uydusu tarafından çekilmiş görüntülerini paylaşarak, "Kıbrıs'a doğru giden devasa duman bulutları görüntülendi” notunu düştü.

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'na bağlı Savunma Sanayii ve Uzay Genel Müdürlüğü (DEFIS), Türkiye'de meydana gelen ve dumanlarıyla Akdeniz'i etkisi altına alan yangınların uydu görüntüsünü paylaştı.

29 TEMMUZ’DA ÇEKİLDİ

DEFIS'in “Günün fotoğrafı” başlığıyla sosyal medya hesaplarında yayımladığı uydu görüntüsüne, “Birkaç orman yangını Doğu Akdeniz’i etkiliyor. En önemlileri Türkiye’nin güneyindeki Antalya ve Mersin illerinde devam ediyor. Dün, 29 Temmuz, Kopernik'in Sentinel 3 uydusu, Kıbrıs’a doğru giden devasa duman bulutlarını görüntüledi” notunu düştü.

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