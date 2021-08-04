Yangın yeniden başladı, termik santral tehdit altında

Milas Ören yakınlarındaki yangın akşam saatlerinde Fesleğen yaylasından Kemerköy Termik Santrali'nin bulunduğu bölgeye 50 metre kadar yaklaştı. Bölgedeki yerleşim birimleri boşaltılırken, havadan helikopterle yapılan müdahaleye saat 18:00 sıralarında bir uçak da katıldı. Uçağın oldukça yüksekten alev ve duman kaplı bölgeye su bıraktığı görüldü. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Sözcü Web TV yayınında son durumu anlattı.

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Muğla’nın Milas ilçesinde 5 gündür devam eden yangın, Kemerköy Termik Santrali’ni tehdit etmeye devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmezin bölgede inceleme ve açıklama yapmak için santrale geldiği dakikalarda rüzgar, aniden yön değiştirdi ve santrale 500 metre kadar yaklaştı. Kemerköy Termik Santrali’nin bahçesinde gökyüzünün dumanla kaplandığı görüldü.

Milas’ta tüm çabalara rağmen günlerdir söndürülemeyen orman yangını, Kemerköy Termik Santrali’ne yaklaştı. Bölgedeki yangını günlerdir sosyal medya hesabından paylaşarak yetkililerden havadan yardım isteyen Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, yangının termik santrale dayandığını söyledi.

“YANGIN SANTRALE DAYANDI, ACİL UÇAK İSTİYORUZ”

Vatandaşlara köyü boşaltma çağrısında bulunan Tokat, termik santralin hemen yakınından çektiği videoda şu ifadeleri kullandı: “Ateş ve dumanlar her tarafı kapladı. Artık fabrikanın bacasını ve binaları dahi göremez hale geldik. Sabahtan beri uçak, uçak deyip duruyoruz. Bu uçaklar gecikti, Akçakaya’dan geliyor bu yangın. Her yere müdahale edilmesi lazım. Şu anda termik santrale dayandı, köye dayandı. Duman ve alevlerden hiç bir yeri göremiyoruz. Acil uçak istiyoruz.”

Tokat’ın paylaştığı videolarda vatandaşların yangından hayvanlarını kurtarmaya çalıştığı görülüyor. Başka bir videoda ise vatandaş “Yetkili düşünmüyor mu, ben neden evimi bırakıyorum? Havadan buraya destek verin” diye feryat ediyor.

Santraldeki görevliler de alarma geçirilirken, söndürme ekipleri santral çevresinde önlemlerini artırdı. Bölgede vatandaşlar da bir yandan ev ve hayvanlarını korumaya çalışırken bir yandan da yangının daha fazla yayılma riskine karşılık bölgeyi terk etmeye hazırlanıyor.

‘HER ŞEYİM KÜL OLDU’

Muğla’nın Milas ilçesinde 5 gündür devam eden yangında, dün akşam saatlerinde alevler Türkevleri Mahallesinde dubleks yazlık evlerin bulunduğu 14 haneli Asuhan Sitesi’ni sardı. Sitede yaşayan vatandaşlar tahliye edilirken söndürme çalışmaları gece boyu devam etti. Mahalleliler, endişeli bekleyiş içinde alevleri seyretmek zorunda kaldı. Gündüz saatlerinde kısmi olarak kontrol altına alınan yangında 2 ev tamamen kullanılmaz hale geldi. Yanan evinden son anda kaçan Sabahat Karabacak gözyaşları içinde o anları anlattı. Karabacak, “Evim göz göre göre yandı. Çaresiz izledim. Ciğerim yandı. Oysaki ne mücadele verip, bu evi almıştım. Dün akşam sadece canımı alıp çıktım. Her şeyim kül oldu. Üstümdeki kıyafetlerle kalakaldım. Ben yanacağını hiç tahmin etmedim, sıçramaz sandım. Dişimle tırnağımla bu evi aldım. Buranın havası da güzel, insanları da güzel. Umutlarım, hayallerim hepsi içeride kaldı” dedi.

‘İYİ Kİ BİZİ TAHLİYE ETTİLER’

Sitede yaşayan vatandaşlardan Müfide Arslan, “Evimizden çıkmak istemedik ama bizi tahliye ettiler. İyi ki de çıkardılar. Ben dumandan çok etkilendim. Yine de canımız sağ olsun. Emekler yandı ama yapacak bir şey yok. Daha önce 24 yaşında bir çocuğumu kaybettiğim için yeter ki ‘sağlık olsun’ dedim” diye konuştu.

Şentürk Polat ise, “Dün, öğleden önce buraya geldiğimizde pek bir şey yoktu. Saat 22.00 sıralarında buradaki evler yandı. Her şeyiyle çok güzel bir sitedeyiz ama felaketi yaşadık. Arazi de çok engebeli olduğu için ekipler zor müdahale etti” diye konuştu.