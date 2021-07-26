Yangında can pazarı

Yangın merkez Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi’nde 10 katlı bir apartmanın 4. Katında meydana geldi. Elektrik kesintisi sonrası jeneratörün devreye girmesinin ardından çıktığı ileri sürülen yangın, kısa sürede büyüyerek apartmanın diğer dairelerini de etkisi altına aldı.

Yangına müdahale eden Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, binanın yangın merdivenindeki çiçeklik ve diğer malzemelerden dolayı çalışmalarda güçlük çekti. Ekipler bir yandan merdivenli araçla 4. kattaki alevlere müdahale ederken, bir yandan da binadaki daire sakinlerini tahliye etmeye çalıştı.

KAPIYI AÇTI OLDUĞU YERE YIĞILDI

Can pazarının yaşandığı yangında binanın 6. katında yalnız yaşayan bir kadının dairesinde mahsur kaldığı bilgisine ulaşan itfaiye ekipleri, süratle kadına ulaşmaya çalıştı. Ekipler, merdivenlerden 6. kata çıktıkları sırada, yoğun dumandan etkilenen ve boğulmak üzere olan 64 yaşındaki Sadet Spade evinin kapısını açtıktan sonra bayıldı.

Eşi Alman uyruklu olan yaşlı kadın, itfaiye ekiplerince sedye ile apartmandan çıkarılarak, sitenin önünde bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan kadın yaşadığı şoku üzerinden uzun süre atamadı. Hastaneye kaldırılan Sadet Spade'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bir anda apartmanın üst katlarını saran duman çevrede kısa süreli panik ve korku yaşanmasına yol açarken, çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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