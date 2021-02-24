Yangında can pazarı: Küçük çocuk battaniyeye atılarak kurtarıldı

Esenler Mimar Sinan Mahallesi’nde 5 katlı binanın 3. katında yangın çıktı. Dairelere anne ve 4 çocuğu mahsur kaldı. Çaresiz kalan anne, 4 küçük çocuğunu çevredekilerin açtığı battaniyelere attı. Korku dolu anlar kameraya da yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da üst katlarda mahsur kalanları kurtardı. Yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenenlere müdahalede bulunuldu. Anne ve çocukları hastaneye kaldırıldı. (DHA)