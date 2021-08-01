Yangında vatandaş seferberliği: Bidonla tankere su taşıdılar, alevlere kürekle daldılar

Yangınların devam ettiği Muğla'da adeta vatandaş seferberliği yaşanıyor. Bazı vatandaşlar belediyenin su tankerine bidonlarla su taşırken, bazıları kürek ve tırpanlarla alevler arasına daldı. Kumlubük’teki bir vatandaş, "Buradaki insanlar canla başla çalışıyorlar. Bu insanların yardıma ihtiyacı var. Buraya bir helikopter şart” dedi.

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Yangınların devam ettiği Muğla'da söndürme çalışmaları için bölge halkı adeta seferber oldu.

YANGIN TANKERİNE BİDONLA SU TAŞIDILAR

Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin yangın tankerine vatandaşların bidonlarla su taşıdığı görüldü.

“HİÇ KİMSELER YOK”

Marmaris'is Kumlubük koyunda çekilen görüntülerde ise bölge halkının kamyonetlerle bidon bidon su getirdiği görüldü.

Elinde tırpanıyla yangın bölgesine gelen bir vatandaş, “Burada itfaiye yok. Hiç kimseler yok” diye sitem etti.

KÜREKLERLE YANGINA TOPRAK ATTILAR

Kumlubük'teki yangın söndürme çalışmalarına katılan bir kadın, kardeşinin yangınların devam ettiği alanda kaldığını söyledi.

Bölge halkı ellerinde tırpan ve küreklerle yangınlara cansiperane müdahale ederken o anlar kameraya yansıdı.

“BU İNSANLARIN YARDIMA İHTİYACI VAR”

Görüntüleri cep telefonuyla çeken vatandaş, “Canla başla çalışıyorlar. Bu insanların burada yardıma ihtiyacı var. Buraya bir helikopter şart” dedi.

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