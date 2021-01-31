Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yangını izlemek için kısıtlamayı da sosyal mesafeyi de unuttular

Bursa'da bir binanın bodrum katında yanan araçtan çıkan dumanları izlemek isteyen mahalleli, kısıtlama ve sosyal mesafeyi unuttu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:08, 31/01/2021
Haberler Gündem

Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi’nde bulunan 23 katlı binanın bodrum katında bulunan araçta bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yoğun dumanı fark eden vatandaşlar hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti. Binanın bodrum katından duman çıktığını gören mahalleli çıkan dumanları izlemek için yoğun kalabalık oluşturdu.

Foto: İHA

Vatandaşların kısıtlamayı ihlal edip sosyal mesafe kurallarına uymadığını gören polis ekipleri vatandaşları gerek sözlü gerekse araçtan anons yaparak uzun süre uyardı.

Yangın itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmasıyla kısa sürede söndürülürken, meraklı mahalleli ise evlerinin yolunu tuttu. (İHA)

İlginizi Çekebilir'Coronalı hastanın kırıntılarını yiyen tavuğu yedim, corona olur muyum?''Coronalı hastanın kırıntılarını yiyen tavuğu yedim, corona olur muyum?'İlginizi ÇekebilirAvrupa'da corona ikilemi: Bir yanda yatak yok diğer yanda vakalar azaldıAvrupa'da corona ikilemi: Bir yanda yatak yok diğer yanda vakalar azaldı
Avrupa Avusturya bodrum Bursa Corona Haber Kahramanmaraş Osmangazi Polis Portekiz yangın
Yayınlanma Tarihi:18:03,