Yangını THK uçaklarına bırakın

Emniyet ve THK’da çok uzun yıllar orman yangınlarıyla mücadele eden güzide pilotlarımız “Risk almayan yabancı pilotla bu iş olmaz” dedi.

EMIN ÖZGÖNÜL

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye günlerdir alevlere teslim ettiği ormanları için kahrolurken, bir yandan da yangınlara havadan müdahaleyi konuşuyor. Yanan bölgelerde itfaiyeye destek olmak için canla başla mücadele eden gönüllüler, “Yanıyoruz, uçak gönderin” diye feryat ederken, Türk Hava Kurumu'nun (THK) yangın söndürme çalışmalarında kullanılmayıp bozuk olduğu gerekçesiyle hangarda bekletilen uçakları, ülke gündeminin ilk sırasına oturdu. Geçmiş yıllarda meydana gelen orman yangınlarında neler yaşandı? Yangına havadan müdahalenin avantajları nelerdir? Bu konuda sözü en tecrübeli isimlere bıraktık…

Bülent Kılıçtepe ve Suat Al… Biri emniyet teşkilatında diğeri de Türk Hava Kurumu'nda yıllarca orman yangınlarına karşı mücadele ettiler… Kaptan Pilot Suat Al, yangın söndürme uçakları ile 600 ayrı yangında görev aldı. Emniyet Müdürü Pilot Bülent Kılıçtepe ise teröristlerin orman kundaklama eylemlerine karşı her gün helikopterle devriye uçuşu yaptı. İki “Ateş Kuşu'', orman yangınları ve mücadele konusunda SÖZCÜ HaftaSonu'na şunları anlattılar:

Kılıçtepe: M-16 ile orman bekçiliği yaptık

Antalya'da Turizm Şube Müdürü olarak çalıştım. 1991 yılından bu yana profesyonel pilotum. O dönemde terör örgütü, Türk turizmine zarar vermek için eylem kararı almıştı. Orman yakma eylemleri başladı. Biz de polis helikopteri ile her gün Antalya ve çevresinde devriye uçuşuna başladık. Duman görürsek yangın ihbarı yapıyorduk, yangın bölgesinden kaçmaya çalışan şüpheli kişi varsa da yakalanmasını sağlıyorduk. Aylarca elimde M-16 silah ile kapılar açık, alçaktan uçarak ormanlık alanlarda devriye gezdik. Bu uçuşlar önleyici oldu ve örgüt eylem koyamadı. THK'ya ait yangın söndürme uçağı pilotları ile de birlikte çalıştık. Hepsi çok yeteneklidir.

“Bu iş kiralık Rus pilotları ile olmaz”

Yangın pilotluğu tecrübe, hırs cesaret, vatan sevgisi ve milli his gerektirir. Kural dışı uçarlar, suyu yangının göbeğine atarlar. Yangını söndürünce dünyalar onun olur. Memleketinin bir parçasını alevlerden kurtarmıştır. THK pilotları Günay Tunca, Turhan Uluğ, Saffet Kevan ve Melih Sakin, vatan aşkı ile şehit oldular. Bu iş kiralık Rus pilotları ile olmaz. Onlar uçuş saatini doldurup Moskova'ya dönmeyi bekliyor. Bu ülke güçlüdür. VIP uçak filosu kuruyorsa, orman uçak filosu da kurar. Tarım ve Orman Bakanlığı son zamanlarda her şeyi ithal ediyor. Pilot ve uçak da ithal oldu. Bu işi Türk pilotlarına, THK uçaklarına bırakın. Kiralık ithal uçakla, risk almayan yabancı pilotla olmaz.

Orman uçak filosu kurulsun

Bu ülke güçlüdür. VIP uçak filosu kuruyorsa, orman uçak filosu da kurar. Bu işi Türk pilotlarına, THK uçaklarına bırakın. Kiralık ithal uçakla, risk

almayan yabancı pilotla olmaz.

Al: Orman yangınları ile mücadele vatan ve beka meselesidir

“Türkiye'nin ilk yangın söndürme uçağı pilotuyum. Havacılık tutkusu 18 yaşında THK'da paraşüt eğitimi alarak başladı, ardından da pilot oldum. 42 yıldır uçuyorum. Bugüne kadar 39 ayrı tipte uçak kullandım. Orman yangınları ile mücadele vatan ve beka meselesidir. Vatanındaki doğaya zarar gelmesin diye alevlerin içine dalar, risk alırsın. Biz alevlerin üzerine 15-20 metreden su atar söndürürüz. Kiralık Rus uçağındaki pilot risk almaz, 100 metreden atınca su aşağı inene kadar 1200 derece alevin içinde buharlaşır. Bizim pilotlardaki vatan aşkı ile Rus pilotun mücadelesi bir olur mu? Bugün THK'nın elindeki CL-215 tipi Kanada yapımı uçaklar dünyanın da kullandığı en iyi yangın söndürme uçağıdır. Bakımını yapıp yıpranan parçalarını değiştirirsin, sorunsuz çalışır. İspanyolların getirdiği uçaklar da THK'nın elindekilerin aynısı… Rus kiralık uçakları büyüktür ve düz arazide daha başarılı olur, dağlık arazide zor manevra yapar. Ayrıca at sahibine göre kişner. Bu yangınlarda Azeri pilotları çok daha başarılı çalışma yapıyor. Biz gün doğarken alana gelir, telsizden ‘Duman var' anonsu yapılırsa harekete geçerdik. Önemli olan erken müdahaledir. Duman artacak mı diye beklersen alevler her yeri kaplar, söndürme şansı azalır. Yangın uçağı pilotluğu büyük risktir. 1200 derece sıcaklığın üzerinde uçarsın. Bizim en az 15 yangın söndürme uçağına ihtiyacımız var. Kiralık değil, satın alacaksın. Çanakkale, İzmir, Antalya, Muğla ve Gaziantep'te konuşlanıp hazır bekleyecek. Bu vatanı, bu ülkenin pilotları korur.