Yangınlarla birlikte anılarımız da kül oldu

Muğla’nın Milas İlçesi’ndeki yangınlarında evlerini ve hayvanlarını kaybedenler gözyaşları içinde anlattı: “Nesiller boyu buradayız biz. Hatıralarım da yandı gitti.”

YAŞAR ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Milas'ta günlerdir devam eden orman yangınında Bozalan köyünde yaşayan evli ve iki çocuk annesi 57 yaşındaki Günay Gökbel babasından, dedesinden kalan evin başından iki gündür ayrılamadığını söyledi. Orman yangınında yanarak kül olan köy evinin önünde oturup ağlarken kendisini bulan SÖZCÜ muhabirine konuşan Gökbel yaşadıklarını şöyle anlattı: “Dedemizden, babamızdan kalan evimiz yandı kül oldu. Sadece eşyalarımız değil, anılarımız, anamızın babamızın hatıraları da kül oldu. İki gündür evimin önünden ayrılamıyorum, kardeşlerime sığındım. Doğduğum, büyüdüğüm, yaşadığım evden nasıl ayrılacağım? Köyümüzün etrafında bal yetiştirdiğimiz, hayvanlarımızı otlattığımız alanlar da kül oldu. Yeni bir yaşama başlayacak ne maddi gücümüz nede moralimiz var. Şaşkınız, üzgünüz, şoktayız, ne diyeceğimi bilemiyorum”

TERK EDİLDİK

Milas'ın turistik Çökertme köyünde pansiyon işletmeciliği yapan 42 yaşındaki Sevgi Günyel ise köyde yanan yerleri gösterdi. Alevlerin köyün içerisine kadar geldiğini ve küçük evlerle konteyner evleri yaktığını belirten Günyel “Bize köyü terk edin dediler, nasıl terk edeceğiz? Hayatımızın birikimi burada, biz çocuklarla ayrıldık, eşim pansiyonu korumak için mecburen kaldı. Hayvanlarımızı canımızı son anda kurtardık. Yanan birçok ev var. Ancak ne gelip ne giden var, halimizi soran yardıma ihtiyacınız var mı diyen yok. Yangın geldi, yaktı geçti, bu bir afetti, bundan sonrası ne olacak, burada turizm nasıl yapılacak, zararımızı ziyanımızı kim nasıl karşılayacak bilmiyoruz. Bilgi veren de ilgilenen de yok zaten. Kaç gündür elektriğimiz suyumuz yok. Turistik Çökertme köyü ve sahili kaderine terk edildi, sahilde çok büyük zarar yok ama köyde evler, arıcaların kovanları ve yaşadıkları yerler yandı” dedi.