Yargıtay Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkındaki kararı bozdu

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, “FETÖ'ye yardım” suçundan 10.5 yıl hapse mahkum edilen Ahmet Altan ile 8 yıl 9 ay hapse çarptırılan Nazlı Ilıcak hakkındaki temyiz incelemesini tamamladı.

Daire, her iki isim hakkındaki hükmü, cezaya dayanak olan suça indirim uygulanmadığı gerekçesiyle bozarken, Altan’ın da tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi.

İKİNCİ KEZ BOZMA

Ilıcak ve Altan, daha önce İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince “darbeye teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmıştı. Ancak Yargıtay sanıkların eylemlerinin FETÖ'ye yardım suçunu oluşturduğu gerekçesiyle hükmü bozmuştu.

Bunun üzerine yapılan yeniden yargılama sonucu yerel mahkeme, FETÖ'ye yardım suçundan Altan’a 10 yıl 6 ay, Ilıcak’a ise 8 yıl 9 ay hapis cezası vermişti.

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