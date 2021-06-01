Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı: HDP iddianamesini tekrar hazırlıyoruz

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

FETÖ’nün yargıda yeniden yapılanmasının önüne geçmek için devletin mücadelesinin sürdürdüğünü belirten Şahin, şu ifadeleri kullandı:

* Kimse, özellikle hukukçular iradesini hiç kimseye bırakamaz. Herkes vicdanlarıyla kanunlara uygun karar vermek zorunda. Vicdanını, reyini bir başkasına teslim eden insandan zaten hukukçu olmaz. Devlet bununla mücadele ediyor.

* Halen yargının içinde var mıdır, onu bilemiyorum ama takip edilmesi gerekir. Her zaman uyanık olmak lazım. Öyle bir yapı her zaman devletin içine sızabilir. Tedbir almak lazım diye düşünüyorum.

“HDP İDDİANAMESİNİ TEKRAR HAZIRLIYORUZ”

HDP’nin kapatılması talebiyle hazırlanan iddianamenin eksikler nedeniyle Anayasa Mahkemesi tarafından iade edilmesini değerlendiren Şahin, “Biz iddianameyi tekrar hazırlıyoruz” dedi.

İstinat mahkemelerinin açılmasının Yargıtay’ın yükünü hafiflettiğini de belirten Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin şu ifadeleri kullandı:

* Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki dosya sayısı 700 binlere dayanmıştı. Geçen yıl 5 Haziran’da göreve başladım.

* Pandemi ortamında 283 bin 411 dosya vardı. Şu anda bize her ay 20 bin civarında dosya geliyor. Bu, bir yılda yaklaşık 200 bin daha dosya gelmiş demektir.

* Temmuz ayında yeni binaya taşınacağız. Milletimize vaat ediyorum yılbaşında bu sayı 100 binin altına inecek. Gelecek sene bu günlerde bir röportaj gündeme gelse 50 ila 60 bin civarında dosya sayısı olabilir diye düşünüyorum.

* 283 binden 130 binli rakamlara düşürdük. Pandemi oldu, ülkede birçok kurum mesaisini azaltarak çalıştı, çalışmadığı günler oldu ama Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, hastalığa yakalananlar hariç, pandemide hiç etkilenmedi diyebilirim. DHA