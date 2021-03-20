Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yargıtay, hayatını kaybeden 3 kişiye de siyaset yasağı istedi

HDP’nin kapatılması için hazırlanan iddianamede Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’in, hayatını kaybeden HDP eski milletvekilleri Dengir Mir Mehmet Fırat, İbrahim Ayhan ve 2015 yılında HDP’den Amasya Milletvekili adayı olan Naciye Çiğdem Atalay için de siyaset yasağı talebinde bulunduğu ortaya çıktı.

İsmail AKDUMAN
Güncellenme: 03:21, 20/03/2021
HaberlerGündem
Yargıtay, hayatını kaybeden 3 kişiye de siyaset yasağı istedi

HDP'nin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından hazırlanan ve Anayasa Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, eski ve yeni HDP eş genel başkanları, milletvekilleri, milletvekili adayları ve parti yöneticilerinin 687 kişi hakkında, “5 yıl süreyle bir başka siyasi partinin kurucusu, yöneticisi, deneticisi ve üyesi olamayacaklarına” dair talepte bulunuldu.

Ancak, 687 kişini arasında adı bulunan Dengir Mir Mehmet Fırat, 11 Temmuz 2019'da, İbrahim Ayhan, 20 Eylül 2018'de Naciye Çiğdem Atalay ise 17 Kasım 2018 yılında hayatını kaybettiği belirlendi. Siyaset yasağı istenilen Naciye Çiğdem Atalay, 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 seçimlerinde HDP'den Amasya birinci sıra vekil adayı olmuştu.

Yayınlanma Tarihi:05:30,