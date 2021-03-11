Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yargıtay’dan dikkat çeken ‘darbe girişimi’ kararı

Yargıtay, Polatlı'daki darbe girişimine ilişkin davada Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardımdan 11 sanığa verilen hapis cezalarını onadı. Ceza dairesi, çoğu uzman çavuş, er ve erbaş olan 160 sanık hakkında verilen hapis cezalarını ise bozdu.

Güncellenme: 15:09, 11/03/2021
HaberlerGündem
Yargıtay’dan dikkat çeken ‘darbe girişimi’ kararı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Polatlı’daki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada aralarında dönemin Topçu ve Füze Okulu Komutanı eski Tümgeneral Osman Ünlü, 58. Topçu Tugayı Komutanı eski Tuğgeneral Murat Aygün’ün de bulunduğu 11 sanık hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

Ceza dairesi, çoğu uzman çavuş, er ve erbaş olan 160 sanık hakkında verilen hapis cezalarını ise bozdu.

AYRINTILAR GELİYOR…

İlginizi ÇekebilirYurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yüklü dövizle yakalandıYurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yüklü dövizle yakalandı
15 Temmuz Bolu darbe FETÖ Kadın okul Yargıtay
Yayınlanma Tarihi:15:03,