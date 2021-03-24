Yargıtay’dan dönen Samatya cinayeti davasında karar açıklandı

İstanbul Samatya’da 28 Aralık 2012 tarihinde Maritsa Küçük isimli 85 yaşındaki kadın, Murat Nazaryan tarafından boğazı kesilip 12 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2016 yılında görülen ve karara bağlanan davada mahkeme, Nazaryan'a, “Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kişiye karşı kasten öldürme” suçundan müebbet ve “Konut dokunulmazlığını ihlal” suçundan da 10 ay hapis cezası vermişti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi mahkemenin verdiği kararı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının davadan haberdar edilmemesi sebebiyle usulen bozmuştu.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanık Murat Nazaryan tutuklu bulunduğu Ceza İnfaz Kurumundan getirildi. Duruşmada taraf avukatları ile Küçük ailesi de hazır bulundu.

BOZMA İLAMINA UYULDU

Cumhuriyet savcısı, Yargıtay'ın bozma ilamına uyulması talebinde bulundu. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Yargıtay'ın usul yönünden bozduğu karara uyularak yargılama yeniden başladı.

“BUGÜNE KADAR KİMSEYLE KAVGA ETMEDİM”

Esas hakkındaki beyanı sorulan tutuklu sanık Murat Nazaryan, mütalaayı kabul etmediğini söyleyerek, “Ben yemin ederim ki Maritsa Küçük'ü öldürmedim” dedi. Mahkemede son sözü de sorulan sanık Nazaryan, “Bugüne kadar kimseyle kavga etmedim. Böyle bir suçla suçlanıyorum. Beni tanıyanlar dışarıda da içeride de bilirler” ifadelerini kullandı.

YENİDEN MÜEBBET VE 10 AY HAPİS

Mahkeme heyeti, sanık Murat Nazaryan'ın, Maritsa Küçük'ü ‘beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkemedeki tutumundan dolayı cezasında iyi hal indirimi uygulanan sanık Nazaryan, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık Nazaryan'a ayrıca ‘konut dokunulmazlığının ihlali' suçundan da 10 ay haps cezası veren mahkeme, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise beraat verdi. Murat Nazaryan neticede müebbet ve 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Maritsa Küçük’ün oğlu, annesine telefonla ulaşamayınca kardeşi Zadik Küçük’ü arayarak annesinin evine gitmesini istedi. Eve giden Zadik Küçük, kapıyı açan kimse olmayıca kendi anahtarıyla eve girince kapının arkasında annesinin çıplak cesediyle karşılaştı.

Mahkemeye sunulan otopsi raporunda Maritsa Küçük’ün boğazının kesildiği, 12 yerinden bıçaklandığı ve yüz kemiklerinin kırıldığı kaydedilmişti. İddianamede, elde edilen kamera kayıtlarında, olay günü şüpheli Murat Nazaryan'ın evden çıkarken görüldüğü kaydedilmişti.