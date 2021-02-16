Yargıtay’dan maske cezası kararı

Bolu’da Covid-19 tedbirleri kapsamında maske takmayan N.K.’ye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesine aykırı davrandığı gerekçesiyle 900 TL idari para cezası uygulandı.

N.K’nin itirazını değerlendiren Bolu Sulh Ceza Hakimliği, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanamayacağı ve idari yaptırım kararı verme yetkisinin mahalli mülki idari amirine ait olması nedeniyle kolluk tarafından uygulanan idari para cezasını kaldırılmasına hükmetti.

YARGITAY BOZDU

Bu karar üzerine Adalet Bakanlığı, dosyayı kanun yararına bozma talebiyle Yargıtay 19’ncu Ceza Dairesi’ne gönderdi. Bakanlığın başvurusunu kabul eden Ceza Dairesi, Bolu Sulh Ceza Hakimliğinin kararını 14 Aralık 2020’de bozdu.

Bozma kararında, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nda maske takma tedbiri veya yükümlülüğü bulunmadığına işaret edilerek, maske takmayanlara Kabahatler Kanunu’nun 32nci maddesi kapsamında ’emre aykırı davranış’ nedeniyle para cezası uygulanabileceği vurgulandı.

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İTİRAZ ETTİ

Yargıtay 19’ncu Ceza Dairesi’nin, 14 Aralık 2020 tarihli kararına, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtirazda, maske takmayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesinin uygulanacağı ifade edilerek kararın kaldırılması istendi.

İtirazı kabul eden Ceza Dairesi, 14 Aralık 2020’de verdiği kararını kaldırarak, maske takmayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca ceza yazılabileceğine hükmetti. Ceza dairesi, benzer şekilde verilen tüm kararları iptal etti. (DHA)

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