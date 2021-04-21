22 Nisan yarım gün mü? 22 Nisan’da öğleden sonra bankalar kapalı mı?

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Cuma günü kutlanacak. Bayram öncesindeki gün olan 22 Nisan ise resmi ve özel kurumlar normal mesai saatlerinde devam edecek.

22 NİSAN TATİL Mİ?

22 Nisan resmi tatil olarak ilan edilmedi. Resmi tatil takviminde 22 Nisan tarihine dair bilgi yer almıyor. 22 Nisan’da yarım gün tatil de olmayacak.

2021 RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 OCAK YILBAŞI Cuma günü

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI Cuma günü

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ Cumartesi günü

12 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ (YARIM GÜN) Çarşamba günü

13 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 1’NCİ GÜNÜ Perşembe

14 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 2’NCİ GÜNÜ Cuma

15 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 3’ÜNCÜ GÜNÜ Cumartesi

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI Çarşamba günü

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ Perşembe GÜNÜ

19 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI ARİFESİ Pazartesi (YARIM GÜN)

20 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 1’İNCİ GÜNÜ Salı

21 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 2’NCİ GÜNÜ Çarşamba

22 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 3’ÜNCÜ GÜNÜ Perşembe

23 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 4’ÜNCÜ GÜNÜ Cuma

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI Pazartesi

28 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ARİFESİ Perşembe (YARIM GÜN)

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI Cuma