Yarına dikkat! Sağanak geliyor…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahmin haritasına göre yarın Türkiye yağışlı bir hava dalgasının etkisi altına girecek. Bugün İstanbul'da 37 derece dolaylarına çıkan sıcaklıklar yarın 30 dereceye kadar inecek.

SOZCU.COM.TR

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Tüm yurtta bunaltıcı bir hava oluşturan sıcaklık değerleri tahminlere göre yarın düşüşe geçececek ve sağanak yağış yurdun birçok şehrinde etkili olacak. Cumartesi, pazar ve pazartesi günü kendini gösterecek olan yağışlar salıdan itibaren etkisini kaybedecek. Yağış alan bölgelerde hava sıcaklıkları yaklaşık 7 derece düşecek.

SAĞANAK BUGÜNDEN ETKİLEMEYE BAŞLAYACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Artvin, Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri ile gece saatlerinden sonra Marmara’nın doğusu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.