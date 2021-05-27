Yarına dikkat! Sağanak yağış yolda…

Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar sürerken, Türkiye yarın yağışlı bir havanın etkisi altına girecek, yağışlarla birlikte hava sıcaklıkları bir miktar düşecek. Yarın başlayacak yağışlar cumartesi günü etkisini artıracak. İstanbul’da bugün 26 derece dolaylarında hissedilecek olan sıcaklıklar hafta sonu 22 derecenin altına inecek.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Bolu ve Karabük çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının yağışla birlikte batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, doğu bölgelerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.