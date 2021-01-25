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Yarınki bazı seferler fırtına nedeniyle iptal edildi

Çanakkale'de Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki bazı feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Güncellenme: 22:43, 25/01/2021
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Yarınki bazı seferler fırtına nedeniyle iptal edildi

Çanakkale’de gün boyunca etkili olan lodos fırtınası deniz ulaşımında aksaklıklara neden oldu. Gökçeada ve Bozcaada’da birçok feribot seferi yapılamadı.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, yarın da Kuzey Ege Denizi’nde etkisini devam ettirmesi beklenen lodos fırtınası nedeniyle; bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre yarın; Bozcaada’dan saat 11.00 ve 17.00, Geyikli’den saat 14.00 ve 18.00, Gökçeada’dan saat 13.00 ve 17.00, Kabatepe’den saat 15.00 ve 19.00’daki feribot seferleri iptal edildi. DHA

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