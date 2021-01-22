Yasa dışı bahisçilere ceza yağdı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynandığı ihbarı üzerine araştırma başlattı. Adres tespitleri yapan ekipler, Antalya'nın Muratpaşa ve Manavgat ilçelerinde çeşitli adreslere baskın yaptı.

Operasyonda işyerlerinde ruhsatsız tabanca ele geçiren ekipler, 13 şüpheliyi gözaltına alarak 30 farklı banka hesaplarına el koydu. Yasadışı bahis oynatılan işyerleri 3 ay süreyle kapatılırken, ruhsatları da iptal edildi. Banka hesaplarının incelenmesinin ardından aralarında Antalya'nın da bulunduğu 14 ilde yasadışı bahis oynadığı belirlenen 79 kişi hakkında kişi başı 11 bin 877 TL ve 47 bin 525 TL arasında değişen para cezası uygulandı. (İHA)