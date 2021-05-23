Yasağa rağmen araçlarla konvoy yaptılar

Şişli İzzetpaşa Mahallesi Hudut Sokak’ta dün akşam saat 23.00 sıralarında sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen gece dışarı çıkan bir grup, araçlarla konvoy yaparak sokak aralarında tur attı. Yüksek sesle müzik dinleyip, korna çalarak çevreye rahatsızlık veren grup ara sokaklarda gözden kayboldu. Araçların bazılarında da çakar olduğu görüldü.

“ÜLKENİN GELDİĞİ HALE BAKIN”

O anları cep telefonuyla kaydeden bir vatandaş “Saat gece 11’e geliyor ama sokağa çıkma yasağı maalesef delinde gitti. Hani o meşhur bekçiler nerede? Corona virüsüymüş, hepsi hikaye ülkemizde. Ülkenin geldiği hale bakın. Konvoyda çakarlar araçlar her şey var” dedi.

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