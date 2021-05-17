Yasak aşk iddiasıyla eşi ile çocukluk arkadaşını öldürmüştü: 38 yıl hapis cezasına çarptırıldı

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık İbrahim Yünkutay, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, maktul Aynur Yünkutay'ın annesi ile babası ve maktul Murat Olğun'un babası katıldı.

İstanbul Arnavutköy’de 3 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen olayda tutuklu sanık İbrahim Yünkutay, ilişkileri olduğu gerekçesiyle 10 yıldır evli olduğu eşi Aynur Yünkutay ile çocukluk arkadaşı Murat Olğun’u ormanlık alana götürerek ikisini de silahla ateş ederek öldürmüştü. Cinayetten 7 ay sonra yakalanan sanık Yünkutay, 20 Ağustos 2020'de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

HAKSIZ TAHRİK YOKTU

Mahkemede beyanda bulunan müşteki avukatı Serhat Toğuç, “İddianamedeki ‘Haksız tahrik’ ibaresine katılmıyoruz. Maktuller arasında bir ilişki yoktu. Böyle bir şey olmuş olsa, maktul Murat Olğun'da da silah vardı, o da silahını kullanırdı. Aynur Yünkutay'ın yaşadığı sosyokültürel ortamda da böyle bir şey mümkün değildir. Sanık, maktuller arasında bir ilişki olduğundan emin olmadan eylemi gerçekleştirmiştir. Kaldı ki dosyada ilişkileri olduğuna dair hiçbir delil yoktur. Cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi.

“KENDİLERİNE AÇIKLAMA ŞANSI VERDİ”

Sanık avukatı, mahkemede yaptığı savunmada, müvekkilinin öldürme kastıyla hareket etmediğini söyleyerek, “Müvekkilim, eşi ile arkadaşı arasındaki olayı öğrendikten 4 gün sonra bu olayı gerçekleştirdi. 4 gün bekledi. Müvekkil kendilerine açıklama şansı da verdi. Müvekkil öldürme kastıyla hareket etseydi yanında tanık götürmezdi. Maktulleri de tek tek götürürdü. Müvekkil oraya onları yüzleştirmek için götürmüştür. Maktul Murat, olay yerine giderken yanında silah alarak gitmiştir. Müvekkil, Murat'ın ayaklarına nişan aldığında Aynur, kendisini önüne atmıştır. Bu da tahriktir. Ağır tahrik müvekkilin anlatımıyla da sabittir. Müvekkilin yargılanmasının tutuksuz devam etmesini talep ediyoruz. Haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını ve tahliyesine karar verilmesini talep ederiz” şeklinde konuştu.

“NAMUSUMUZ İÇİN YAŞIYORUZ”

Esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunması alınan tutuklu sanık İbrahim Yünkutay, “Benim psikolojik sorunlarımdan dolayı hastaneye sevk edeceğim söylenmişti. Eşimin ilişkisini annesi de biliyordu. Hatta annesi de tepki göstermişti” dedi.

Sanık Yünkutay son sözlerinde ise, “Psikolojim bozuktur. Bundan dolayı hastaneye sevk edilmeyi ve oradan çıkacak rapora göre karar verilmesini talep ediyorum. Namusumuz için yaşıyoruz. Keşke böyle olmasaydı” dedi.

38 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, İbrahim Yünkutay'ın maktul Aynur Yünkutay'a yönelik ‘Kasten öldürme' suçundan 20 yıl hapis cezası, maktul Murat Olğun'a yönelik ise ‘Haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 18 yıl hapis cezası vererek sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

48 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık İbrahim Yünkutay’ın eşi Aynur Yünkutay ile çocukluk arkadaşı Murat Olğun’un ilişkileri olduğu gerekçesiyle ikisini de 10 Ocak 2020 tarihinde ormanlık alana götürdüğü ve silahla ateş ederek öldürdüğü anlatılmıştı.

İddianamede, sanık Yünkutay'ın cinayetin ardından Yunanistan’a kaçtığı, daha sonra Türkiye’ye döndüğü ve bu kez Muhittin Çiçek’i silahla vurarak yaraladığı kaydedildi. İddianamede, sanık İbrahim Yünkutay’ın “Haksız tahrik altında tasarlayarak eşini öldürmek” ve “Haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme” suçlarından toplam 36 yıldan 48 yıla kadar hapsi talep edilmişti.