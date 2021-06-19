Yasak öncesi piknik alanları ve sahiller dolup taştı

Aydın'ın turistik ilçeleri Kuşadası ile Didim, pazar günleri yaşanan hareketliliği Cumartesi günleri yaşamaya başladı.

COVID-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle günü değerlendiremeyen yüz binlerce kişi, pazar aktiviteleri için cumartesi gününü seçince büyük kalabalıklar oluştu.

Çevre il ve ilçelerden sahillere gitmek isteyenlerin araç kuyrukları nedeniyle komşu ilçe Selçuk ile Bodrum Kuşadası kavşağında olan Söke'de trafik kilitlendi.

PİKNİK YERLERİ, SAHİLLER DOLDU

Cuma gününden itibaren yoğunluk yaşanan Kuşadası'nda açık olan oteller cuma günü girişli tek gecelemelerle bir günlük de olsa doldu.

Cumartesi günü plajlarda yoğunluk yaşandu. Vatandaşlar piknik alanları, Dilek Yarımadası Kalamaki Milli Parkı'nda yer bulamazken, tekne turları ve deniz sporlarına ilgi arttı.